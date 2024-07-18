Мишуков Мирон Ильин
Место рожденияс. Востролучье, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1590
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Мишуков Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуков Марк Миронов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1611
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1620
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1620
Сын: Мишуков Константин Миронов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно