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Мишуков Мирон Ильин

Место рождения

с. Востролучье, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1590

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Мишуков Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуков Марк Миронов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1611

Сын: Мишуков Микитка Миронов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1620

Сын: Мишуков Василий Миронов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1620

Сын: Мишуков Константин Миронов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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