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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуков Исайка Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1639

Сын: Мишуков Петр Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1641

Сын: Мишуков Лукьянка Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1647

Сын: Мишуков Омелка Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1648

Сын: Мишуков Селиверст Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1658

Сын: Мишуков Аверкей Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1660

Сын: Мишуков Семен Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1661

Сын: Мишуков Васка Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Рождение ребёнка
1667

Сын: Мишуков Филимон Константинов

Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов

Смерть
Неизвестно

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