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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуков Исайка Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1639
Сын: Мишуков Петр Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1641
Сын: Мишуков Лукьянка Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1647
Сын: Мишуков Омелка Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1648
Сын: Мишуков Селиверст Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1658
Сын: Мишуков Аверкей Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1660
Сын: Мишуков Семен Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1661
Сын: Мишуков Васка Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Рождение ребёнка
1667
Сын: Мишуков Филимон Константинов
Отец ребёнка: Мишуков Константин Миронов
Смерть
Неизвестно