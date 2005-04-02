Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1933

Дата смерти

02.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933

Отец: Еремин Анатолий Степанович

Мать: Еремина (турутина) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Васильева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Грозов Николай Егорович

поселок Горячий Ключ остров Итуруп Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.09.1958

Сын: Грозов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Грозов Николай Егорович

город Южно-Курильск, остров Кунашир
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
деревня Летнево Горьковская область, Горьковская область
Смерть
02.04.2005
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