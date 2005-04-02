Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1933
Дата смерти02.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Васильева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Грозов Николай Егорович
поселок Горячий Ключ остров Итуруп Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.09.1958
Отец ребёнка: Грозов Николай Егорович
город Южно-Курильск, остров Кунашир
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
деревня Летнево Горьковская область, Горьковская область
Смерть
02.04.2005