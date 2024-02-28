Васильева (Грозова) Евгения Николаевна
Место рожденияпоселок Горячий Ключ остров Итуруп Сахалинская область
Дата рождения12.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Васильев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Геннадьевич
Рождение ребёнка
09.03.1985
Дочь: (Васильева) Дианна Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Геннадьевич