Васильева (Грозова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Грозова) Евгения Николаевна

Место рождения

поселок Горячий Ключ остров Итуруп Сахалинская область

Дата рождения

12.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: Грозов Николай Егорович

Мать: Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Геннадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Васильев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.03.1985

Дочь: (Васильева) Дианна Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Геннадьевич

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