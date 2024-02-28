Васильев Николай Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный инженер механик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Васильев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1985
Дочь: (Васильева) Дианна Николаевна
Мать ребёнка: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна