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Васильев Николай Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1956

Отец: Васильев Геннадий Николаевич

Мать: Васильева (Аносова) (Аверина) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный инженер механик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Васильев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1985

Дочь: (Васильева) Дианна Николаевна

Мать ребёнка: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна

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