Грозов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1927
Дата смерти12.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
военный связист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна
Рождение ребёнка
07.09.1958
Мать ребёнка: Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна
Смерть
12.06.1980