Грозов Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грозов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1927

Дата смерти

12.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
военный связист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Васильева (Грозова) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна

Рождение ребёнка
07.09.1958

Сын: Грозов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Грозова (Еремина) Зинаида Анатольевна

Смерть
12.06.1980

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