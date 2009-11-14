Грозов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрозов Павел Николаевич

Грозов Павел Николаевич

Место рождения

город Южно-Курильск, остров Кунашир

Дата рождения

07.09.1958

Дата смерти

14.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1958

Отец: Грозов Николай Егорович

Мать: Грозова Зинаида Анатольевна

город Южно-Курильск, остров Кунашир
Рождение ребёнка
17.05.1982

Дочь: Федякова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Грозова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грозова Светлана Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
член Союз художников города Пензы, архитектор
Место жительства
Неизвестно
город Пенза, Пензенская область
Смерть
14.11.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close