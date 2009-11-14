Грозов Павел Николаевич
Место рождениягород Южно-Курильск, остров Кунашир
Дата рождения07.09.1958
Дата смерти14.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1958
город Южно-Курильск, остров Кунашир
Рождение ребёнка
17.05.1982
Дочь: Федякова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Грозова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
член Союз художников города Пензы, архитектор
Место жительства
Неизвестно
город Пенза, Пензенская область
Смерть
14.11.2009