Аскерова Хамиля Абсаметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерова Хамиля Абсаметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещади Абсамят

Мать: Абкесяр

Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Отец ребёнка: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Ирзаева Асия Нифтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Судаба

Отец ребёнка: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насирова Наиба Нифтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Сурая

Отец ребёнка: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Смерть
Неизвестно
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