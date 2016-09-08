Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1939
Дата смерти08.09.2016
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Рождение ребёнка
19.06.1966
Дочь: Алиева Набатханум Бейтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Бабаева Аида Бейтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аскерова Рена Бейтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джафарова Малахет Бейтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Шагиля Бейтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Тельман Бейтуллаевич
Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2016