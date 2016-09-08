Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1939

Дата смерти

08.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Мать: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
19.06.1966

Дочь: Алиева Набатханум Бейтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Бабаева Аида Бейтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Рена Бейтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джафарова Малахет Бейтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Шагиля Бейтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Тельман Бейтуллаевич

Мать ребёнка: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аскерова Сурия Мамедбагировна

Смерть
08.09.2016
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