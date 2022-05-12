Аскерова (Назарова) Сурия Мамедбагировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерова (Назарова) Сурия Мамедбагировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Мамедбагир Назаралиевич

Мать: Назарова МещадиМина Абдулбешировна

Рождение ребёнка
19.06.1966

Дочь: Алиева Набатханум Бейтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Бабаева Аида Бейтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Рена Бейтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джафарова Малахет Бейтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Шагиля Бейтуллаевна

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскеров Тельман Бейтуллаевич

Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Смерть
12.05.2022
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