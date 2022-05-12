Аскерова (Назарова) Сурия Мамедбагировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.2022
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1966
Дочь: Алиева Набатханум Бейтуллаевна
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Бабаева Аида Бейтуллаевна
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аскерова Рена Бейтуллаевна
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джафарова Малахет Бейтуллаевна
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Шагиля Бейтуллаевна
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскеров Тельман Бейтуллаевич
Отец ребёнка: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2022