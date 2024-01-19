Аскеров Нифтулла Гамзатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскеров Нифтулла Гамзатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аскеров Гамза

Мать: Аскерова Ниса

Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич

Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Ирзаева Асия Нифтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Судаба

Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насирова Наиба Нифтуллаевна

Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аскерова Сурая

Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Смерть
Неизвестно
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