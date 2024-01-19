Аскеров Нифтулла Гамзатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аскеров Гамза
Мать: Аскерова Ниса
Рождение ребёнка
10.01.1939
Сын: Аскеров Бейтулла Нифтуллаевич
Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Ирзаева Асия Нифтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аскерова Судаба
Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насирова Наиба Нифтуллаевна
Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аскерова Сурая
Мать ребёнка: Аскерова Хамиля Абсаметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно