Ирзаева (Аскерова) Асия Нифтуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирзаева (Аскерова) Асия Нифтуллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1940

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940

Отец: Аскеров Нифтулла Гамзатович

Мать: Аскерова Хамиля Абсаметовна

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Ирзаев Алим Ашрафович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1972

Сын: Ирзаев Ариф Ашрафович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирзаев Фикрет Ашрафович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирзаев Закир Ашрафович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирзаев Вадим Ашрафович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2022
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