Ирзаева (Аскерова) Асия Нифтуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1940
Дата смерти01.06.2022
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1940
Рождение ребёнка
07.02.1967
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1972
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2022