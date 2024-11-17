Шибаева (Преснухина) Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1816 ст.
Дата смерти24.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1816 ст.
Бракосочетание
24.01.1841
Рождение ребёнка
11.10.1846 ст.
Дочь: Шибаева Клеопатра Павловна
Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович
Рождение ребёнка
05.10.1851 ст.
Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Шибаев Иван Павлович
Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович
Бессрочноотпущенный фельдфебель
Смерть
24.06.1874