Шибаева (Преснухина) Устинья Андреевна 26.09.1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибаева (Преснухина) Устинья Андреевна

Место рождения

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.09.1816 ст.

Дата смерти

24.06.1874

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1816 ст.

Отец: Преснухин Андрей Петрович

Мать: Преснухина Степанида Петровна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.01.1841

Муж: Шибаев Павел Макарович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1846 ст.

Дочь: Шибаева Клеопатра Павловна

Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1851 ст.

Сын: Шибаева Николай Павлович

Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шибаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Шибаев Павел Макарович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бессрочноотпущенный фельдфебель
Смерть
24.06.1874
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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