Шибаев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Шибаев Павел Макарович
Бессрочноотпущенный фельдфебель
Бракосочетание
04.04.1882
Рождение ребёнка
09.10.1883
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
11.09.1886
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шибаева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шибаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Шибаева Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна
Смерть
Неизвестно