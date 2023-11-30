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Шибаев Иван Павлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шибаев Павел Макарович

Мать: Шибаева Устинья Андреевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бессрочноотпущенный фельдфебель
Бракосочетание
04.04.1882

Жена: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Шибаев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Шибаев Федор Иванович

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шибаева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Щибаев Павел Иванович

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шибаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Шибаева Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Шибаева Любовь Никандровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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