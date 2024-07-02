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Шибаева Николай Павлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.10.1851 ст.

Дата смерти

25.07.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1851 ст.

Отец: Шибаев Павел Макарович

Мать: Шибаева (Преснухина) Устинья Андреевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1877

Сын: Шибаев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1880

Дочь: Шибаева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1882

Сын: Шибаев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.07.1884 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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