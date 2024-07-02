Шибаева Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1851 ст.
Дата смерти25.07.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1851 ст.
Бракосочетание
04.02.1876
Рождение ребёнка
10.10.1877
Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
02.11.1880
Дочь: Шибаева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
19.09.1882
Мать ребёнка: Шибаева (Виноградова) Таисия Ильинична
Смерть
25.07.1884 ст.