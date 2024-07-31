Шибаева Клеопатра Павловна
Место рождения
Дата рождения11.10.1846 ст.
Дата смерти03.08.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1846 ст.
Отец: Шибаев Павел Макарович
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.
Сын: Шибаев Иван Петрович
Отец ребёнка: не указан
Клеопатра родила незаконнорожденного Ивана. Дала ему фамилию своего отца, а отчество - восприемника Петра Васильевича Машкова.
Рождение ребёнка
23.06.1881
Сын: Шибаев Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.
Дочь: Маврина Мария Наумовна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная. Наумова по крестному отцу.
Рождение ребёнка
13.09.1886
Сын: Шибаев Михаил
Отец ребёнка: не указан
Незаноорожденный Восприемники: Деревни Андреевской, крестьянин Яков Степанович Фролов и крестьянская девица Елена Егорова
Смерть
03.08.1910 ст.
От холеры