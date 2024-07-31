Шибаева Клеопатра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибаева Клеопатра Павловна

Шибаева Клеопатра Павловна

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.10.1846 ст.

Дата смерти

03.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1846 ст.

Отец: Шибаев Павел Макарович

Мать: Шибаева Устинья Андреевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.

Сын: Шибаев Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Клеопатра родила незаконнорожденного Ивана. Дала ему фамилию своего отца, а отчество - восприемника Петра Васильевича Машкова.
Рождение ребёнка
23.06.1881

Сын: Шибаев Петр

Отец ребёнка: не указан

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.

Дочь: Маврина Мария Наумовна

Отец ребёнка: не указан

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Незаконнорожденная. Наумова по крестному отцу.
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Шибаев Михаил

Отец ребёнка: не указан

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Незаноорожденный Восприемники: Деревни Андреевской, крестьянин Яков Степанович Фролов и крестьянская девица Елена Егорова
Смерть
03.08.1910 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
От холеры

Мы используем куки для улучшения работы сайта.