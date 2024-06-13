Прасковья Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Елизар Иудин
Мать: Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Евдокимович
Смерть
Неизвестно