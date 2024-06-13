Прасковья Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Елизар Иудин

Мать: Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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