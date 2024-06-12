Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1741
Сын: Николай Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1743
Сын: Варфоломей Варлам Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Елизаровна
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Татьяна Елизаровна
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Софья Татьяна ж Елизаровна
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1757
Сын: Фома Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Елизарович
Отец ребёнка: Елизар Иудин
Смерть
Неизвестно