Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1741

Сын: Николай Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1743

Сын: Варфоломей Варлам Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Прасковья Елизаровна

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Татьяна Елизаровна

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Софья Татьяна ж Елизаровна

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1757

Сын: Фома Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Елизарович

Отец ребёнка: Елизар Иудин

Смерть
Неизвестно

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