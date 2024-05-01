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Варфоломей Варлам Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Елизар Иудин

Мать: Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Степановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сергей Варламович

Мать ребёнка: Афимья Степановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Варламовна

Мать ребёнка: Афимья Степановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Домна Варламовна

Мать ребёнка: Афимья Степановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Варламовна

Мать ребёнка: Афимья Степановна

Смерть
Неизвестно

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