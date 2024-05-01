Варфоломей Варлам Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Елизар Иудин
Мать: Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Степановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сергей Варламович
Мать ребёнка: Афимья Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Варламовна
Мать ребёнка: Афимья Степановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Домна Варламовна
Мать ребёнка: Афимья Степановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Варламовна
Мать ребёнка: Афимья Степановна
Смерть
Неизвестно