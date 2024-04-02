Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: Акулина вдова Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Яков племянник Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Прасковья Елизаровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Прасковья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Елизаровна

Смерть
Неизвестно
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