Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Мать: Акулина вдова Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Яков племянник Севастьянович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Елизаровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Прасковья Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Елизаровна
Смерть
Неизвестно