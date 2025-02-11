Шмелёв Кузьма Михайлович 27.10.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Кузьма Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.10.1846, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 22.07.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
Мать
Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1846

Отец: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Мать: Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
22.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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