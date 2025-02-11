Шмелёв Кузьма Михайлович
мужской, родился 27.10.1846, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 22.07.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
МатьШмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1846
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область