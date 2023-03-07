Шмелёв Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти28.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
13.11.1838
Жена: Шмелёва Авдотья Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1841
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1844
Дочь: Горбунова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1846
Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна
Смерть
28.09.1874