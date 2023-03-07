Шмелёв Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелёв Михаил Тимофеевич

Шмелёв Михаил Тимофеевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

28.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Мать: Шмелёва Авдотья Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1838

Жена: Шмелёва Авдотья Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1841

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1844

Дочь: Горбунова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1846

Сын: Шмелёв Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Шмелёва Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.09.1874
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close