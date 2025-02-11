Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 09.03.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Иван Еверьянович1797 г.р.
Мать
Горматова Елена Агеевна1795 г.р.
Супруги
Шмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
Дети
(Шмелёва) Анисья Михайловна22.12.1839 г.р.
(Шмелёва) Пелагея Михайловна07.10.1841 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Горматов Иван Еверьянович

Мать: Горматова Елена Агеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
13.11.1838

Муж: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.12.1839

Дочь: (Шмелёва) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.10.1841

Дочь: (Шмелёва) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.04.1844

Дочь: Горбунова (Шмелёва) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.10.1846

Сын: Шмелёв Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
09.03.1884
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.