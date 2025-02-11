Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна
женский, родилась 1814, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 09.03.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Иван Еверьянович1797 г.р.
МатьГорматова Елена Агеевна1795 г.р.
Супруги
Шмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
Дети
(Шмелёва) Анисья Михайловна22.12.1839 г.р.
(Шмелёва) Пелагея Михайловна07.10.1841 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1814
Отец: Горматов Иван Еверьянович
Мать: Горматова Елена Агеевна
Бракосочетание
13.11.1838
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1839
Дочь: (Шмелёва) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.10.1841
Дочь: (Шмелёва) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.04.1844
Дочь: Горбунова (Шмелёва) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1846
Отец ребёнка: Шмелёв Михаил Тимофеевич
Смерть
09.03.1884