Беликов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908 ст.
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: Беликов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1935
Дочь: Беликова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Беликова Мария Петровна
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Есть оригинал справки о рождении, актовая запись 386 от 17.09.1935, Русская
Смерть
1991