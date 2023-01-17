Беликов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Беликов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1935

Дочь: Беликова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Беликова Мария Петровна

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Есть оригинал справки о рождении, актовая запись 386 от 17.09.1935, Русская
Смерть
1991
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