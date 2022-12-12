деревня Батрак, деревня Батрак, Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Батрак

Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1422Батрак, д. удел.при р. Волге.10станов. кварт.130459521Перевоз чрез Волгу.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Старо-Костычевская волость
961. Батраки, село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 159, жителей 1250, церковь православная, школа, станция железнодорожная, 3 лавки, 2 постоялых двора
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