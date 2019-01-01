город Похвистнево, Похвистнево, Самарская область (на 2019) — Familio

Похвистнево

Похвистнево, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
483. Ново-Никольская (Похвиспева), деревня бывшая владельческая, при речке Кутлугушке, дворов 144, жителей 799

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Архангельская волость
Выс. при ст. Похвистнево 2132Колод.151196120520503
Ст. Похвистнево21411511964014385

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область
12576Похвистневогород обл. знач.53°39'с.ш.52°08'в.д.N-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистнево
36727000001г Похвистневогород

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