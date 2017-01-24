Маринина (Афанасьева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1940
Дата смерти24.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1960
Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.07.1963
Сын: Маринин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1976
Дочь: Трошина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович
Смерть
24.01.2017