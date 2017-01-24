Маринина (Афанасьева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина (Афанасьева) Нина Ивановна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

12.11.1940

Дата смерти

24.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1940

Отец: Афанасьев Иван Павлович

Мать: Афанасьева Татьяна Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.11.1960

Сын: Маринин Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
22.07.1963

Сын: Маринин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1976

Дочь: Трошина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Маринин Сергей Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
24.01.2017

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