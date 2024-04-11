Афанасьева (Лощилова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно