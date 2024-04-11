Афанасьева (Лощилова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Лощилова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Лев Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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