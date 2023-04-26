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Козлов Ульян Кузьмич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

29.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Козлов Кузьма Терентьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1842

Жена: Козлова (Головопятова) Наталья Никитична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1850

Сын: Козлов Григорий Ульянович

Мать ребёнка: Козлова (Головопятова) Наталья Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.04.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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