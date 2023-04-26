Козлов Ульян Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти29.04.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Козлов Кузьма Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1842
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1850
Сын: Козлов Григорий Ульянович
Мать ребёнка: Козлова (Головопятова) Наталья Никитична
Смерть
29.04.1893