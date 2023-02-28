Козлова (Головопятова) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Головопятова) Наталья Никитична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Головопятов Никита Прокофьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1842

Муж: Козлов Ульян Кузьмич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1850

Сын: Козлов Григорий Ульянович

Отец ребёнка: Козлов Ульян Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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