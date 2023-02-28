Козлова (Головопятова) Наталья Никитична
Место рождения
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: Головопятов Никита Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1842
Муж: Козлов Ульян Кузьмич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1850
Сын: Козлов Григорий Ульянович
Отец ребёнка: Козлов Ульян Кузьмич
Смерть
Неизвестно