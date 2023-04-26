Козлов Кузьма Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Козлов Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Козлов Ульян Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно