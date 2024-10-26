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Холодный (Голод) Емельян Петрович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

25.10.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Холодный Пётр Афанасьевич

Мать: Холодная (Велентей) Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Холодный Феодосий Емельянович

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1836 ст.

Сын: Холодный Евлампий Емельянович

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Холодная Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Холодный Степан Емельянович

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.

Дочь: Холодная Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Холодный Николай Емельянович

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Холодный Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
25.10.1878 ст.
Покровское, Чернігівська область

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