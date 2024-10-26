Холодный (Голод) Емельян Петрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти25.10.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1835
Сын: Холодный Феодосий Емельянович
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1836 ст.
Сын: Холодный Евлампий Емельянович
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Холодная Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Холодный Степан Емельянович
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.
Дочь: Холодная Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Холодный Николай Емельянович
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Холодный Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Смерть
25.10.1878 ст.