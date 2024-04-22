Холодный Пётр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
11.07.1802 ст.
Дочь: Холодная Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Брухно Евлампия Петровна
Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна
Восприемник
26.04.1807 ст.
Василий Евсеевич Велентей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Холодный Емельян Петрович
Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Холодный Григорий Петрович
Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовчаненко Варвара Петровна
Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна
Смерть
1851