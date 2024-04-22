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Холодный Пётр Афанасьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Холодный Афанасий Фёдорович

Мать: Холодная Марина Никитична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1802 ст.

Дочь: Холодная Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Брухно Евлампия Петровна

Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
26.04.1807 ст.
Покровское, Чернігівська область
Василий Евсеевич Велентей
Рождение ребёнка
1813

Сын: Холодный Емельян Петрович

Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Холодный Григорий Петрович

Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовчаненко Варвара Петровна

Мать ребёнка: Холодная Екатерина Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1851
Покровское, Чернігівська область
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