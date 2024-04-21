Холодная (Довбня) Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти28.12.1802 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Довбня Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодная Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Холодный Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Холодная Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
27.09.1800 ст.
Дочь: Холодная Евфросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович
Смерть
28.12.1802 ст.