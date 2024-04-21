Холодная (Довбня) Марина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодная (Довбня) Марина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

28.12.1802 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Довбня Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодная Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Холодный Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Холодная Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1800 ст.

Дочь: Холодная Евфросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Холодный Афанасий Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
28.12.1802 ст.
Покровское, Чернігівська область

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