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Холодный Евлампий Емельянович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

10.10.1836 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1836 ст.

Отец: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Мать: Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодная Ксения Евлампиевна

Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Евлампия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриш (Холодная) Дарья Евлампиевна

Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодная Евдокия Евлампиевна

Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодный Семён Евлампиевич

Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Агафья Матвеевна

Крещение
10.10.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Нагорная (Холодная) Пелагея Евлампиевна

Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Дочь: Холодная Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Холодная Евлампия Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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