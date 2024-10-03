Холодный Евлампий Емельянович
Место рождения
Дата рождения10.10.1836 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1836 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодная Ксения Евлампиевна
Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриш (Холодная) Дарья Евлампиевна
Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодная Евдокия Евлампиевна
Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодный Семён Евлампиевич
Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
10.10.1836 ст.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Нагорная (Холодная) Пелагея Евлампиевна
Мать ребёнка: Холодная Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Дочь: Холодная Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Холодная Евлампия Васильевна
Смерть
После 1858