Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хилько Андрей Евсеевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Холодный Феодосий Емельянович

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1836 ст.

Сын: Холодный Евлампий Емельянович

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Холодная Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Холодный Степан Емельянович

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.

Дочь: Холодная Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Холодный Николай Емельянович

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Холодный Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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