Холодная (Хилько) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Хилько Андрей Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Холодный Феодосий Емельянович
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1836 ст.
Сын: Холодный Евлампий Емельянович
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Холодная Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Холодный Степан Емельянович
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.
Дочь: Холодная Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Холодный Николай Емельянович
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Холодный Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Холодный (Голод) Емельян Петрович
Смерть
После 1858