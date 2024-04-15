Кузнецова (Простатина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Простатина) Татьяна Ильинична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1868 ст.

Отец: Простатин Илья Яковлевич

Мать: Простатина Анна Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MX?i=127&cc=3511744
Крещение
11.01.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Муж: Кузнецов Захар Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Дочь: Мелания Захаровна

Отец ребёнка: Кузнецов Захар Васильевич

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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