Кузнецова (Простатина) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения10.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
10.01.1868 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MX?i=127&cc=3511744
Крещение
11.01.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.
Дочь: Мелания Захаровна
Отец ребёнка: Кузнецов Захар Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно