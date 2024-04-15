Кузнецов Захар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.
Дочь: Мелания Захаровна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ильинична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.10.1905 ст.
Параскева Никитична Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно