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Кузнецов Захар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Жена: Кузнецова Татьяна Ильинична

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Дочь: Мелания Захаровна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ильинична

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Никитична Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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