Простяшин ? Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Мать ребёнка: Простяшина ? Анна Федоровна
Восприемник
12.05.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Епифаний Григорьевич Рудоменко
Восприемник
06.09.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Захарий Александрович Картавченко
Восприемник
08.12.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анна Григорьевна Рудоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно