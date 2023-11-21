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Простяшин ? Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Сын: Простяшин ? Никита Ильич

Мать ребёнка: Простяшина ? Анна Федоровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.05.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Епифаний Григорьевич Рудоменко
Восприемник
06.09.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Захарий Александрович Картавченко
Восприемник
08.12.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Анна Григорьевна Рудоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Простяшина ? Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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