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Простатин Яков Лонгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1803

Дата смерти

11.05.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1803

Отец: Простатин Лонгин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830

Сын: Простатин Илья Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Простатина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
11.05.1868 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9WL?i=162&cc=3511744
Похороны
13.05.1868 ст.
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