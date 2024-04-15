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Простатин Максим Ильич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1865 ст.

Отец: Простатин Илья Яковлевич

Мать: Простатина Анна Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7D5-W?i=55&cc=3511744
Крещение
21.01.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
29.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Мелания Захаровна Кузнецова
Бракосочетание
28.10.1890 ст.

Жена: Простатина Юлиания Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.

Дочь: Простатина Мелания Максимовна

Мать ребёнка: Простатина Юлиания Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1896 ст.

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Простатина Юлиания Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-D?i=212&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Николаевич Пархоменко
Восприемник
16.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Николаевич Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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