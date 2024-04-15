Простатин Максим Ильич
Место рождения
Дата рождения20.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1865 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7D5-W?i=55&cc=3511744
Крещение
21.01.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
29.12.1888 ст.
Мелания Захаровна Кузнецова
Бракосочетание
28.10.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.
Дочь: Простатина Мелания Максимовна
Мать ребёнка: Простатина Юлиания Григорьевна
Рождение ребёнка
09.08.1896 ст.
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Простатина Юлиания Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-D?i=212&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
06.08.1905 ст.
Емельян Николаевич Пархоменко
Восприемник
16.06.1907 ст.
Тихон Николаевич Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно