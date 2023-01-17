Новгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946
Отец: Сегал Абрам Нохимович
Бракосочетание
1973
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
30.03.1974
Дочь: Миронова Светлана Александроана
Отец ребёнка: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)
Рождение ребёнка
29.09.1975
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожница