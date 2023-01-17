Новгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946

Отец: Сегал Абрам Нохимович

Мать: Сегал Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1973

Муж: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
30.03.1974

Дочь: Миронова Светлана Александроана

Отец ребёнка: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1975

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожница
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