Сегал Абрам Нохимович
Место рождения
Дата рождения25.07.1915
Дата смерти10.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1915
Отец: Segal Nohim
Мать: Segal Bat-Sheva-Alta
Бракосочетание
25.04.1946
Рождение ребёнка
02.07.1946
Дочь: Новгородская Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Сегал Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, флейтист, дирижёр
Смерть
10.02.1995
Похороны
Неизвестно
66А prospekt Aleksandrovskoy Fermy