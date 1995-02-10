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Сегал Абрам Нохимович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

25.07.1915

Дата смерти

10.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1915

Отец: Segal Nohim

Мать: Segal Bat-Sheva-Alta

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
25.04.1946

Жена: Сегал Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1946

Дочь: Новгородская Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Сегал Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, флейтист, дирижёр
Смерть
10.02.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
66А prospekt Aleksandrovskoy Fermy
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