Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)

Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)

avatar

Место рождения

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.12.1944

Дата смерти

31.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1944

Отец: Ермаков Николай Павлович

Мать: Новгородская Ираида Сергеевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1973

Жена: Новгородская Татьяна Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
30.03.1974

Дочь: Миронова Светлана Александроана

Мать ребёнка: Новгородская Татьяна Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1975

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Новгородская Татьяна Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник, водитель.
Смерть
31.03.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
07.04.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
д.14 Prospekt Aleksandrovskoy Fermy
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close