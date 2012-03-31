Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)
Место рождения
Дата рождения02.12.1944
Дата смерти31.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1944
Бракосочетание
1973
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
30.03.1974
Дочь: Миронова Светлана Александроана
Мать ребёнка: Новгородская Татьяна Абрамовна
Рождение ребёнка
29.09.1975
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Новгородская Татьяна Абрамовна
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник, водитель.
Смерть
31.03.2012
Похороны
07.04.2012
д.14 Prospekt Aleksandrovskoy Fermy