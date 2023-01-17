Хрящева (Новгородская) Анна Александровна

(Новгородская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1975
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Бракосочетание
13.08.1995
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
13.01.1996
Сын: Хрящев Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Хрящев Михаил Валентинович
Развод
29.12.1998
Крещение
19.01.2021
Работа или профессия
Неизвестно
Я не волшебник, я только учусь)))
Место жительства
Неизвестно