Хрящева (Новгородская) Анна Александровна

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(Новгородская) Анна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1975

Отец: Новгородский Александр Владимирович (Николаевич)

Мать: Новгородская Татьяна Абрамовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
15 1-Y Murinskiy Pr-Kt
Бракосочетание
13.08.1995

Муж: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
28 Английская набережная
Рождение ребёнка
13.01.1996

Сын: Хрящев Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
29.12.1998

Муж: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
19.01.2021
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Я не волшебник, я только учусь)))
Место жительства
Неизвестно
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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