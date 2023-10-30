Хрящева (Новгородская) Анна Александровна
женский, родилась 29.09.1975, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьНовгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна02.07.1946 г.р.
ОтецНовгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)02.12.1944 г.р.
Супруги
Хрящев Михаил Валентинович25.12.1971 г.р.
Дети
Хрящев Валентин Михайлович13.01.1996 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1975
Отец: Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)
Работа или профессия
С ?.08.1993 по ?.10.1993
Работа или профессия
С ?.11.1993 по ?.07.1998
Бракосочетание
13.08.1995
Рождение ребёнка
13.01.1996
Сын: Хрящев Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Хрящев Михаил Валентинович
Работа или профессия
С ?.08.1998 по ?.05.1999
Развод
29.12.1998
Работа или профессия
С ?.06.1999 по ?.09.2001
Работа или профессия
С ?.04.2000 по ?.04.2020
Место жительства
10.04.2015
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
19.01.2021
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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