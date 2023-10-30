Хрящева (Новгородская) Анна Александровна 29.09.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрящева (Новгородская) Анна Александровна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 29.09.1975, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Новгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна02.07.1946 г.р.
Отец
Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)02.12.1944 г.р.
Супруги
Хрящев Михаил Валентинович25.12.1971 г.р.
Дети
Хрящев Валентин Михайлович13.01.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1975

Отец: Новгородский (Ермаков) Александр Владимирович (Николаевич)

Мать: Новгородская (Сегал) Татьяна Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

15 1-Y Murinskiy Pr-Kt

Работа или профессия
С ?.08.1993 по ?.10.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ТОО " Комета плюс ". Кондитер 3 го разряда

Работа или профессия
С ?.11.1993 по ?.07.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

НПО Дальняя связь. Контролёр КПП

Бракосочетание
13.08.1995

Муж: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

28 Английская набережная

Рождение ребёнка
13.01.1996

Сын: Хрящев Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
С ?.08.1998 по ?.05.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Универмаг Приморский. Уборщица.

Развод
29.12.1998

Муж: Хрящев Михаил Валентинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
С ?.06.1999 по ?.09.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

УС 20/6, ГУИН МЮ РФ, Инспектор КБО

Работа или профессия
С ?.04.2000 по ?.04.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Еврейский благотворительный центр ХЭСЭД Авраам. Мастера педикюра.

Место жительства
10.04.2015
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Крещение
19.01.2021
Новое Девяткино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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