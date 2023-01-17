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Карташова Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

27.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937

Отец: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

Мать: Собакина Мария Михайловна

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1962

Дочь: Норкина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Норкин Василий Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
05.07.1963

Муж: Норкин Василий Иванович

Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1965

Дочь: Норкина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Норкин Василий Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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