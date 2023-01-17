Карташова Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937
Рождение ребёнка
18.09.1962
Дочь: Норкина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Норкин Василий Иванович
Бракосочетание
05.07.1963
Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1965
Дочь: Норкина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Норкин Василий Иванович