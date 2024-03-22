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Норкин Василий Иванович

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Место рождения

Серебряковское, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937

Отец: Норкин Иван Георгиевич (Егорович)

Мать: Скочилова Текуса Петровна

Серебряковское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1962

Дочь: Норкина Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Карташова Клавдия Тимофеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
05.07.1963

Жена: Карташова Клавдия Тимофеевна

Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1965

Дочь: Норкина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Карташова Клавдия Тимофеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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