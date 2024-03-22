Норкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937
Рождение ребёнка
18.09.1962
Дочь: Норкина Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Карташова Клавдия Тимофеевна
Бракосочетание
05.07.1963
Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1965
Дочь: Норкина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Карташова Клавдия Тимофеевна