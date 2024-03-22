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Собакина Мария Михайловна

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Место рождения

Михеево, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

?.04.1905

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1905

Отец: Собакин Михаил

Мать: Собакина Афимия

Михеево, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1933

Сын: Тимофеев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1937

Дочь: Карташова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

Смерть
1963
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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