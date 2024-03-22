Собакина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.04.1905
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1905
Отец: Собакин Михаил
Мать: Собакина Афимия
Рождение ребёнка
19.11.1933
Сын: Тимофеев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1937
Дочь: Карташова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область