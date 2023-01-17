Карташов - Васильев Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти02.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1933
Сын: Тимофеев Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Собакина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1937
Дочь: Карташова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Собакина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния