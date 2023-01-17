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Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

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Место рождения

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.11.1933

Сын: Тимофеев Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Собакина Мария Михайловна

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1937

Дочь: Карташова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Собакина Мария Михайловна

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собакина Мария Михайловна

Смерть
02.08.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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