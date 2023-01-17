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Васильев Василий

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Место рождения

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сигней Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Корзово, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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