Васильев Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Карташов - Васильев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сигней Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно